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Erçek Gölü'nde su seviyesi yükseldi, kuş gözlem kuleleri su altında kaldı

DHA

Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Gölü Havzası´nda bulunan, çoğu nesli tükenme tehlikesinde olan kuşların yaşam alanı olan Erçek Gölü'nün su seviyesi, bu yıl kar yağışları nedeniyle yükseldi. Gölde bulunan kuş gözlem kuleleri de su altında kaldı. Türkiye'de bulunan 453 kuş türünden neredeyse yarısının yaşadığı Van'daki Erçek Gölü, yerli türlerin yanı sıra flamingolar gibi göçmen kuşların da önemli konaklama ve üreme alanını oluşturuyor. Havaların ısınmasıyla göç eden kuşların mola yeri olan Erçek Gölü'nde her yıl, 'Doğunun Kanatları Erçek Gölü Flamingo Festivali' düzenleniyor. En derin...

Erçek Gölü'nde su seviyesi yükseldi, kuş gözlem kuleleri su altında kaldı

<br>Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Gölü Havzası´nda bulunan, çoğu nesli tükenme tehlikesinde olan kuşların yaşam alanı olan Erçek Gölü'nün su seviyesi, bu yıl kar yağışları nedeniyle yükseldi. Gölde bulunan kuş gözlem kuleleri de su altında kaldı.<br>Türkiye'de bulunan 453 kuş türünden neredeyse yarısının yaşadığı Van'daki Erçek Gölü, yerli türlerin yanı sıra flamingolar gibi göçmen kuşların da önemli konaklama ve üreme alanını oluşturuyor. Havaların ısınmasıyla göç eden kuşların mola yeri olan Erçek Gölü'nde her yıl, 'Doğunun Kanatları Erçek Gölü Flamingo Festivali' düzenleniyor. En derin yerinin 40 metre olduğu Erçek Gölü, her yıl su seviyesindeki ani yükseliş ve düşüşlerden büyük ölçüde etkileniyor. Bu yıl bölgede kar yağışının fazla olması ve karın da erimesiyle birlikte Erçek Gölü'nün su seviyesinde büyük oranda yükselme oldu. Göl seviyesindeki artış ile birlikte kuş gözlem kuleleri de sular altında kaldı. Geçmiş dönemlerde meydana gelen su seviyesindeki artış nedeniyle yine geçmiş dönemlerde yapılan ve sular altında kalan bir camide dikkat çekti.<br>'BU DÖNEM YUMURTLAMA DÖNEMİ, SU YÜKSELİŞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'<br>Erçek Gölü'nde dönem dönem yaşanan su seviyesindeki artış ile ilgili açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Erçek Gölü'nün sığ ama havzası yani su toplama alanın oldukça geniş olduğunu söyledi. Kapalı havzalarda bazı yıllar yağış düşmediği zaman göl seviyelerinin bundan olumsuz etkilendiğini belirten Prof. Dr. Alaeddinoğlu, ancak yağışlı yıllarda da bunun tam tersinin yaşandığını söyledi. Göl çevresindeki yapıların ve doğal hayatın bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirten Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, "Çünkü orda yaşayan birçok kuş türü var. Bunların bir kısmı göçmen ama bir kısmı da sürekli orda yaşıyor. Şu anda onların tam yumurtlama dönemleri. Dolayısıyla göl seviyesindeki azalış ve artışlar aslında onların doğal yaşamını da olumsuz yönde etkiliyor" dedi.<br>ARTIŞ BİR METRENİN ÜSTÜNDE<br>Bu yıl bölgede çok ciddi kar yağışının olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Alaeddinoğlu, bu nedenle Erçek Gölü'nde de su seviyesinin arttığını belirterek şöyle konuştu:<br>"Erçek Gölü'nde bu sıklıkla karşılaştığımız bir olay. Başta kuş gözlem kuleleri olmak üzere köy alanının önemli bir kısmı sular altında kalmış. Seviye farkına baktığımızda ise bir metrenin çok üstünde. Oradaki seviye farklılıklarına baktığımız zaman temmuzağustos aylarında özellikle eylüle doğru seviye gittikçe düşer. Ama bahar aylarında da tam tersi olur. Bu durum bundan sonraki dönemlerde sıklıkla karşılaşacağımız bir durum. Erçek Gölü flamingolarıyla ön plana çıkan bir yer. Dünya üzerinde farklı kuşaklarda kuşların göç yolları vardır. O çok nadir yerlerden biriside burasıdır. Gelen kuşların özellikle üreme dönemlerinde sazlıkların sular altında kalması kuşların yuva yapmasına engel olabilir."<br>Van Gölü'nde geçen sonbaharda ciddi bir çekilmenin olduğunu da belirten Prof. Dr. Alaeddinoğlu, kış aylarında yoğun kar yağışının Van Gölü'ne önemli katkı sunduğunu ve göl seviyesinin arttığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN<br>2020-04-30 08:41:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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