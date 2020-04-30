Gürpınar’da 1 kilogram afyon sakızı ele geçirildi

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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Gürpınar ilçesinde 1 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gürpınar ilçesinde icra edilen faaliyet sonucunda şüpheli bir araç içerinde bulunan yolcu ve şoförün üst araması yapıldığı belirtildi. Aramada, kemer altına gizlenmiş vaziyette 1 kilogram afyon sakızı ele geçirilirken, olayla ilgili şüpheli iki şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

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