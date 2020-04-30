Erciş Belediyesinden yol yapım çalışması

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Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Gölağzı Mahallesi’nde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Hikmetullah Yiğit ile Gölağzı Mahallesi’ndeki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, yapılan yolda eksikliğe mahal verilmeyeceğini belirterek, vatandaşların araçlarıyla kolayca ulaşım sağlayabilmesi için çalışmaların özenle takip edileceğini söyledi.

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