Çaldıran’da 1 kilogram eroin ele geçirildi

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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesinde 1 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çaldıran ilçesi Dayanc mezrasında çalışma yapıldığı belirtildi. İcra edilen faaliyet sonucunda yapılan arazi aramasında 1 kilogram eroin ele geçirilirken, adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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