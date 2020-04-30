Van'da, arazide 1 kilo eroin bulundu

<br>VAN, (DHA) VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerince yürütülen arazi aramatarama faaliyetleri sırasında, 1 kilo eroin ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran'a bağlı Dayanç mezrasına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramatarama faaliyeti sırasında, 1 kilo eroin ele geçirildi. Bulunan uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlatıldı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-04-30 14:59:34<br>
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