Çaldıran Belediyesi atıl durumdaki üç aracı yeniledi

Van’ın Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, atıl durumda bulunan üç aracı yenileyerek filosuna kattı.

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, atıl durumda bulunan iki kamyon ve bir süpürge aparatı takılı aracı onararak filosuna kazandırdı. Halka hizmet edilmek üzere gönderilen her kuruşa sahip çıkmakla mükellef olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğümüze ait üç atıl durumdaki aracı yenileyerek filomuza kattık. Belediyemize ait araç filosuna ekli ama kullanım dışı olan atıl durumdaki iki kamyonu vakkumlu çöp sıkıştırma aracı haline getirerek temizlik hizmetlerin kullanılacak. Aynı zamanda atıl durumda olan süpürge aparatını da onararak gerekli temizlik hizmetlerinde kullanarak ilçemizi yaşanılabilir bir şehir haline getireceğiz. Bizler devletimizin halkımıza hizmet için gönderdiği her kuruşun hesabından sorumluyuz. Bunun için en güzel şekilde halkımıza hizmet etmenin çabasındayız” dedi.

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