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“81 Minik El Ele 23 Nisan'da Van'da Birlikte” final toplantısı

İHA

Van'ın Tuşba Anaokulunun kurucu ortağı olduğu "81 Minik El Ele 23 Nisan'da Van'da Birlikte" eTwinning projesinin final toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin telekonferans katılımıyla gerçekleşti.

“81 Minik El Ele 23 Nisan'da Van'da Birlikte” final toplantısı

Van’ın Tuşba Anaokulunun kurucu ortağı olduğu “81 Minik El Ele 23 Nisan’da Van’da Birlikte“ eTwinning projesinin final toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’nin telekonferans katılımıyla gerçekleşti.
Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de insanların ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Van’da eTwinning projesi kapsamında yüz yüze yapılması planlan “81 Minik El Ele 23 Nisan’da Van’da Birlikte” etkinliği, telekonferans sistemiyle gerçekleştirildi. Salgın nedeniyle uzaktan bağlantı ile gerçekleştirilen toplantıya Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, UDS Destek servisinden Hülya Bal, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu ve eTwinning İl Koordinatörü Selma Yazlık’ın yanı sıra kurucu ortaklar Erzincan Mamahatun Anaokulu Müdiresi İlkay Çelik ve Tuşba Anaokulu Müdürü Umut Bartın da katıldı.
Telekonferans sistemiyle birlik ve kardeşlik mesajlarının verildiği toplantının açılış konuşmasını yapan Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van ilinde tüm hazırlıkları yapılan çalışmanın korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti. Konuşmasında projenin amacındaki birlik ve beraberlik duygularına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bugünlerde kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, kültürel kaynaşmanın sağlanması ve moral olarak da birbirimize destek olmak için telekonferans ortamında bir araya gelmenin onur verici olduğunu belirten Tevke, “Bu projemizde, anaokulu seviyesindeki öğrencilerimiz online üzerinde birbirinden uzak akranlarıyla bir araya getirilmiş, ortak çalışmalar yapılmış, birbirlerine kendi kültürlerini anlatarak kültürel kaynaşma sağlanmıştır. Öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatının ilk basamağı olan anaokulunda bu tür çalışma yapması onların ufkunun gelişmesine ve çeşitlilikten birlik doğuracağını kavrayarak büyümelerini sağlayacaktır. Ayrıca öğretmenlerimiz de bu çalışmalarıyla mesleki gelişimlerine katkı sağlamış ve zamanın getirdiği gelişmelere göre eğitim öğretim tekniklerini geliştirerek kendini yenilemektedir. Öğretmenlerimizi bu öncü çalışmalardan dolayı tebrik ediyor, öğrencilerimizi de kutluyorum. Temennimiz projemizin de amacı olan birlik ve beraberlik duygularımızın katlanarak büyümesi ve salgın ile verdiğimiz mücadeleden selametle çıkıp, sağlıklı günlerde bir araya gelmektir” dedi.
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinliği anlattığı toplantı, katılımcı tüm illerin yöresel ürünlerin gösterildiği slayt gösterisi ile devam etti.
42 ilden 158 katılımcının Van’da yapılacak olan final etkinliğinin salgın sonrası uygun görülecek ileri bir tarihte düzenlenmesine karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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