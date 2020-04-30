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İnci kefali balığı için çalışan tarım ekiplerinin zor anları

İHA

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Van Gölü'nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali için 3 ay boyunca devam edecek olan av yasağı süresince mansapta yaptığı çalışmalarda zor anlar yaşadı.

İnci kefali balığı için çalışan tarım ekiplerinin zor anları

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Van Gölü’nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali için 3 ay boyunca devam edecek olan av yasağı süresince mansapta yaptığı çalışmalarda zor anlar yaşadı.
Van Gölü’nde yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefali (Van balığı), 15 Nisan15 Temmuz tarihleri arasında 3 ay süresince tatlı su ağızlarına göç ederek yumurtalarını bırakıyor. Gerçekleştirdiği yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin özellikle kaçak balıkçıların hedefi haline gelmemesi için Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube personelleri yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda yoğun çalışma sergileyen ekipler, Van Gölü’ne dökülen Engil Çayı’nın mansap bölgesindeki denetimlerinde zor anlar yaşıyor. Bataklık alanında çalışma yapan ekipler, Ramazan ayının da etkisiyle suda ilerlemekte güçlük çekti.
Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğü personelinin yasak süresince göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında tedbirleri devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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