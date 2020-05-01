Mutki’de 'canlı mühre' olarak kullanılan 1 keklik ele geçirildi

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Bitlis’in Mutki ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında canlı mühre' olarak kullanılan 1 kınalı keklik ele geçirildi.

Mutki ilçesinde yol uygulaması yapan Mutki İlçesi Geyikpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, usulsüz avlanan 2 şahıs, 1 adet kınalı keklik ‘canlı mühre’ ve 1 adet kafese el konuldu. Kaçak avlanan şahıslar tarafından kullanılan 2 adet tek kırma av tüfeği ile ilgili yasal işlemler karakol komutanlığınca yerine getirilecektir. El konulan kınalı keklik, Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak keklik avcılığı yapan 2 şahıs hakkında ise idari yaptırım ve tazminat raporu düzenlenecektir. Ekipler, katkılarından dolayı Geyikpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teşekkür ettiler.

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