“Dengê Malan” yarışmasının kazananları belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“Dengê Malan” yarışmasının kazananları belli oldu

İHA

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan vatandaşların vakitlerini daha verimli ve keyifli geçirmeleri amacıyla düzenlediği "Dengê Malan" yarışmasının sonuçları belli oldu.

“Dengê Malan” yarışmasının kazananları belli oldu

Van’ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan vatandaşların vakitlerini daha verimli ve keyifli geçirmeleri amacıyla düzenlediği “Dengê Malan” yarışmasının sonuçları belli oldu.
İl genelinde düzenlenen yarışmaya 7’den 70’e tüm vatandaşlar katılım sağlarken, yarışmacılar 07 dakika arasında okudukları uzun hava eserleriyle yarışmaya renk kattılar. Vatandaşlardan gelen çok sayıda video arasından yapılan ön eleme sonucu 11 video finale kaldı. Dengbêj Metin Barlık’ın da bulunduğu jüri değerlendirmesi sonucu 11 video arasından kazananlar belirlendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda birinciliği elde eden yarışmacı Engin Dervişoğlu olurken, ikinciliği Hozan Aslan, üçüncülüğe ise Cemal Kuşak’ın gönderdiği eser hak kazandı. Bu sonuçlara göre, birinci olan yarışmacı yarım altın, ikinci olan yarışmacı çeyrek altın, üçüncü olan yarışmacı ise bağlama ödülü kazandı.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dengbêj Dr. Metin Barlık, yarışmaya yapılan katılımın sevindirici olduğunu ifade ederek, “Böylesi anlamlı bir projenin tamda içinde yer almak beni ayrıca mutlu etti. Katılım yüksekti ve gayet başarılı seslerle tanıştık. Programda emeği geçen başta İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a ve değerli müdürlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaştan ilginç savunma: “Elim hamurlu, az önce hamur yaptım” Van’da kısıtlamalara uymayanlara para cezası kesiliyor
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaştan ilginç ...
Vatansever Gençler Derneğinden ücretsiz maske dağıtımı yaptı
YEREL HABERLER Vatansever Gençler Derneğinden ücretsiz maske ...
Başkan Ensari’den ‘1 Mayıs’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den ‘1 Mayıs’ mesajı
Mutki’de 'canlı mühre' olarak kullanılan 1 keklik ele geçirildi
YEREL HABERLER Mutki’de 'canlı mühre' olarak kullanılan 1 keklik ele ...
Kaymakam Mehmetbeyoğlu OSB’nin altyapı çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Mehmetbeyoğlu OSB’nin altyapı çalışmalarını ...
(Görüntülü) Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı
Van'da terör operasyonu; 14 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonu; 14 gözaltı
(Görüntülü) Yüz siperliği ve maske üretip, ücretsiz dağıtıyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yüz siperliği ve maske üretip, ücretsiz ...
(Özel haber) Karantinada kalan 4 kişiye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER (Özel haber) Karantinada kalan 4 kişiye doğum günü ...
Van’da sokak eylemlerine karıştığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Van’da sokak eylemlerine karıştığı tespit edilen 14 ...
Yüz siperliği ve maske üretip, ücretsiz dağıtıyorlar
YEREL HABERLER Yüz siperliği ve maske üretip, ücretsiz dağıtıyorlar
Van ESOB Başkanı Berge’den ‘1 Mayıs’ mesajı
YEREL HABERLER Van ESOB Başkanı Berge’den ‘1 Mayıs’ mesajı
AK Parti’li Kartal’dan ‘1 Mayıs’ mesajı
YEREL HABERLER AK Parti’li Kartal’dan ‘1 Mayıs’ mesajı
Başkan Sabırlı’dan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’dan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ ...
Vali Bilmez’den ‘1 Mayıs’ mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den ‘1 Mayıs’ mesajı
Van’da üreticilere hibe desteği devam ediyor
YEREL HABERLER Van’da üreticilere hibe desteği devam ediyor
Edremit Belediyesi 'Halk Ekmek' ihalesini yaptı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi 'Halk Ekmek' ihalesini yaptı
Vatansever Gençler Derneğinden ücretsiz maske dağıtımı yaptı.
YEREL HABERLER Vatansever Gençler Derneğinden ücretsiz maske dağıtımı yaptı. ...
İnci kefali balığı için çalışan tarım ekiplerinin zor anları
YEREL HABERLER İnci kefali balığı için çalışan tarım ekiplerinin zor ...
“81 Minik El Ele 23 Nisan'da Van'da Birlikte” final toplantısı
YEREL HABERLER “81 Minik El Ele 23 Nisan'da Van'da Birlikte” final ...
Başkan Tanış’tan 1 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanış’tan 1 Mayıs mesajı
İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” ...
Van Büyükşehir Belediyesinden taksici ve minibüsçü esnafına maske desteği
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden taksici ve minibüsçü ...
Çaldıran Belediyesi atıl durumdaki üç aracı yeniledi
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesi atıl durumdaki üç aracı yeniledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X