Vatandaşlar enerji kesintisi yaşamasın diye görev başındalar

<br>Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf olan elektrik dağıtım şirketi çalışanları vatandaşların kesintisiz elektrik almaları için çalışmalarını sürdürüyor.<br>Türkiye'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında salgın riskini en aza indirmek için 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diğer günlerde de vatandaşların zorunlu haller dışında evde kaldığı bu süreçte, yasaktan muaf olanlar arasında Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekipleri de bulunuyor. Ekipler evde kalan vatandaşların elektrik kesintisi yaşamaması için çalışmalarını sahada sürdürüyor. Ekipler, hizmet bölgeleri; kışın kar yağışının en fazla olduğu Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerini kapsarken, kent merkezinden sınırın sıfır noktasına kadar aralıksız çalışmalarına devam ediyor.<br>VEDAŞ ekipleri, sadece arıza olan bölgelerde değil, trafo ve pano kontrolleri, iletken ve izolatörlerde izolasyon yapılması, iletkenlere temas eden ağaçların budanması gibi arızaları önleyici çalışmalar da yapıyor. Kışın metrelerce karda olduğu gibi yaz aylarında da aşırı sıcaklarda, her türlü hava şartlarında görev yapan ekipler, arızalara ulaşmak için de büyük emek harcıyor. Kimi zaman araçların ulaşamadığı yerlerde ise kilometrelerce yol yürüyerek, arızanın yaşandığı bölgeye gidiyor.<br>Van'ın Özalp ilçesi yolundaki İpekyolu ilçesine bağlı Aşağıçitli Mahallesi'ne giden ekipler, güvenliklerini sağladıktan sonra elektrik direklerine çıkarak arızayı giderdi. VEDAŞ Kırsal Arıza Şefi Tuncer Taş, her koşulda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Taş, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar evlerinde şu an ve biz de onların elektrik kesintisi yaşamamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutluyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU<br>2020-05-02 10:07:05<br>

