Van’da karantina süresi dolan 73 kişi evlerine uğurlandı Yurttan kalanlar; “Paşalar gibi ağırladılar bizi” “Allah devletimize milletimize zeval vermesin”

Van’da 14 gün önce Kazakistan’dan tahliye edilen ve yurda yerleştirilen 73 vatandaş karantina sürelerinin sona ermesinin ardından evlerine gönderildi.

Kazakistan’dan Van’da getirilen 85 kişi, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Süleyman Şah Yurt Müdürlüğünde misafir edilen 73 vatandaşlar, 14 günlük gözetim sürelerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi. Karantina süresi bitenler, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, Kızılay ve polis ekiplerince uğurlandı. Vatandaşlar, yurttan ayrılmadan önce sağlık kontrolünden geçirildikten sonra seyahat izin belgesini alıp otobüslere binmeden önce çanta valizleri dezenfekte edildi. Otobüslere binenlere, Gençlik ve Spor İl Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun mektubunun yer aldığı zarf ve kitap hediye edildi. Yolcularını tamamlayan otobüsler sırayla gideceği illere doğru hareket ettiler.



“Paşalar gibi ağırladılar bizi”

14 günlük karantinaları biten ve evlerine gitmek için otobüslere binen vatandaşlar, “Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Burada 14 gün kaldık her türlü hizmeti en layıkıyla gördük. Paşalar gibi ağırladılar bizi. Ne varsa Türkiye’de var. Türkiye’yi beğenmeyenler birkaç ülke gezip gelebilirler. Çok iyi ağırladılar bizi. Allah hepsinden razı olsun” dediler.

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