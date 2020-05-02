Geleceğin ressam ve şairleri, ödüllerine kavuştu

Van merkez İpekyolu Belediyesi’nin düzenlediği ve 20 Nisan’da başvuruların son bulduğu “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” konulu ödüllü resim ve şiir yarışmasında dereceye girenler ödüllerine kavuştu.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, düzenlediği ve 20 Nisan’da başvuruların son bulduğu “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” konulu ödüllü resim ve şiir yarışmasında dereceye girenler ödüllerine kavuştu. Belediye yetkililerince alanında uzman kişilerden oluşan komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren yarışmacılara ödüllerini İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan takdim etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Nurses, merkezinde çocuk olan faaliyetlerin çok anlamlı olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Baktığınız zaman 'küçük bir çocuk' diyorsunuz ama ruhlarında çok büyük bir dünya ve hayalleri var. İpekyolu Belediyesi olarak bu tür etkinliklere mutlulukla destek olduk. Çocukların hayallerinin ölmemesi ve devam etmesi adına bu tür ve buna benzer etkinliklere ilerleyen süreçlerde de devam etmeyi planlıyoruz” dedi.

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