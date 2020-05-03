Van'da karantina süreleri biten 189 kişi, memleketlerine uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van'da karantina süreleri biten 189 kişi, memleketlerine uğurlandı

DHA

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA) YENİ tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Van'daki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 189 Türk vatandaşı, 14 günlük karantinanın ardından, otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 189 kişi, KKTC'den Van'a getirildi. Kentteki Süleyman Şah Yurdu'na getirilen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina sürelerinin sona ermesinin ardından bugün sabah saatlerinde,...

Van'da karantina süreleri biten 189 kişi, memleketlerine uğurlandı

<br>Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA) YENİ tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Van'daki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 189 Türk vatandaşı, 14 günlük karantinanın ardından, otobüslerle memleketlerine uğurlandı.<br>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 189 kişi, KKTC'den Van'a getirildi. Kentteki Süleyman Şah Yurdu'na getirilen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina sürelerinin sona ermesinin ardından bugün sabah saatlerinde, kendilerine tahsis edilen 10 otobüsle memleketlerine uğurlandı.Yurt binasından çıkan vatandaşlara, görevliler tarafından seyahat belgeleri verilip, valiz ve bavulları dezenfekte edildikten sonra otobüslere bindirildi.<br>Türk vatandaşlar, 14 günlük karantina sürelerinin çok iyi geçtiğini belirterek, "Bu süre zarfında bizimle yakından ilgilenip moral veren görevlilere çok teşekkür ediyoruz. KKTC'den geldik. Karantina süremiz bitti. Şimdi de memleketimize dönüyoruz. Ramazan bayramını ailemizle geçireceğimiz için çok mutluyuz. Sağ olsun devletimiz hiç bir şeyi bizden eksik etmedi. Giderken de bizlere kitap hediye ettiler. Çok mutluyuz" diye konuştular.<br>Umman, Malta, KKTC ve Kazakistan'dan toplam 512 Türk vatandaşı Van'daki Süleyman Şah ve İmam Şafi yurtlarına yerleştirilmişti. 262 kişi, karantina sürelerinin bitmesinin ardından memleketlerine uğurlandı. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN<br>2020-05-03 10:58:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Vanlıların yüzde 70'i, salgında Türkiye'yi başarılı buldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Vanlıların yüzde 70'i, salgında ...
(Görüntülü) Karantina süreleri biten 189 kişi, otobüslerle memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantina süreleri biten 189 kişi, ...
Karantinada kalan 7 kişiye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Karantinada kalan 7 kişiye doğum günü sürprizi
Vanlıların yüzde 70'i, salgında Türkiye'yi başarılı buldu
YEREL HABERLER Vanlıların yüzde 70'i, salgında Türkiye'yi başarılı ...
Vanlı esnaftan sağlık çalışanlarına iftar
YEREL HABERLER Vanlı esnaftan sağlık çalışanlarına iftar
Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış
YEREL HABERLER Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış
Gazetecilerden korona virüs kahramanlarına moral
YEREL HABERLER Gazetecilerden korona virüs kahramanlarına moral
(Görüntülü) Ercişli fırıncı, ekmek servisi yaptığı müşterilerine kitap hediye ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ercişli fırıncı, ekmek servisi yaptığı ...
Ercişli fırıncı, ekmek servisi yaptığı müşterilerine kitap hediye ediyor
YEREL HABERLER Ercişli fırıncı, ekmek servisi yaptığı müşterilerine ...
Sokağa çıkma kısıtlaması felaketten kurtardı Hızını alamayan otomobil evin bahçesine uçtu
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlaması felaketten kurtardı Hızını ...
Heyelan nedeniyle Yüksekova-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Heyelan nedeniyle Yüksekova-Hakkari karayolu ulaşıma ...
Kaçak avcıları korona virüs bile durduramıyor Van Gölü’nde kaçak avcılara ait ağlar ele geçirildi Tarım, jandarma ve emniyet ekipleri kaçak avcılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Kaçak avcıları korona virüs bile durduramıyor Van ...
Başsavcı Dönmez, izolasyondaki infaz koruma memurlarıyla iftar yaptı
YEREL HABERLER Başsavcı Dönmez, izolasyondaki infaz koruma ...
Geleceğin ressam ve şairleri, ödüllerine kavuştu
YEREL HABERLER Geleceğin ressam ve şairleri, ödüllerine kavuştu
Van büyükşehir belediyesinden tarıma büyük destek
YEREL HABERLER Van büyükşehir belediyesinden tarıma büyük destek
Van’da pet şişe içerisinde 14 kilo 800 gram likit metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da pet şişe içerisinde 14 kilo 800 gram likit ...
Van’da karantina süresi dolan 73 kişi evlerine uğurlandı Yurttan kalanlar; “Paşalar gibi ağırladılar bizi” “Allah devletimize milletimize zeval vermesin”
YEREL HABERLER Van’da karantina süresi dolan 73 kişi evlerine ...
(Görüntülü) Yurtta karantinada kalan 6 kişiye, sürpriz 'doğum günü'
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yurtta karantinada kalan 6 kişiye, ...
Vatandaşlar enerji kesintisi yaşamasın diye görev başındalar
YEREL HABERLER Vatandaşlar enerji kesintisi yaşamasın diye görev ...
Yurtta karantinada kalan 6 kişiye, sürpriz 'doğum günü'
YEREL HABERLER Yurtta karantinada kalan 6 kişiye, sürpriz 'doğum ...
(Görüntülü) VATANDAŞLAR ENERJİ KESİNTİSİ YAŞAMASIN DİYE GÖREV BAŞINDALAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) VATANDAŞLAR ENERJİ KESİNTİSİ YAŞAMASIN ...
(Görüntülü) ARAMA KÖPEĞİ ŞİLA, 14.8 KİLOLUK UYUŞTURUCU MADDEYİ BULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ARAMA KÖPEĞİ ŞİLA, 14.8 KİLOLUK ...
Başsavcı Dönmez, izolasyon sürecindeki infaz koruma memurlarıyla iftar yaptı
YEREL HABERLER Başsavcı Dönmez, izolasyon sürecindeki infaz koruma ...
(Görüntülü) Şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X