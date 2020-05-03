Van'da karantina süreleri biten 189 kişi, memleketlerine uğurlandı

<br>Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA) YENİ tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Van'daki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 189 Türk vatandaşı, 14 günlük karantinanın ardından, otobüslerle memleketlerine uğurlandı.<br>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 189 kişi, KKTC'den Van'a getirildi. Kentteki Süleyman Şah Yurdu'na getirilen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina sürelerinin sona ermesinin ardından bugün sabah saatlerinde, kendilerine tahsis edilen 10 otobüsle memleketlerine uğurlandı.Yurt binasından çıkan vatandaşlara, görevliler tarafından seyahat belgeleri verilip, valiz ve bavulları dezenfekte edildikten sonra otobüslere bindirildi.<br>Türk vatandaşlar, 14 günlük karantina sürelerinin çok iyi geçtiğini belirterek, "Bu süre zarfında bizimle yakından ilgilenip moral veren görevlilere çok teşekkür ediyoruz. KKTC'den geldik. Karantina süremiz bitti. Şimdi de memleketimize dönüyoruz. Ramazan bayramını ailemizle geçireceğimiz için çok mutluyuz. Sağ olsun devletimiz hiç bir şeyi bizden eksik etmedi. Giderken de bizlere kitap hediye ettiler. Çok mutluyuz" diye konuştular.<br>Umman, Malta, KKTC ve Kazakistan'dan toplam 512 Türk vatandaşı Van'daki Süleyman Şah ve İmam Şafi yurtlarına yerleştirilmişti. 262 kişi, karantina sürelerinin bitmesinin ardından memleketlerine uğurlandı. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN<br>2020-05-03 10:58:23<br>

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