Sokağa çıkma yasağında, üreme mevsimindeki inci kefali avına çıktı

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağının ardından, kaçak avcılara karşı denetimler aralıksız sürdürülüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Kale mevkiinde Van Gölüne dökülen Şamran kanalına bırakılan 150 metre uzunluğunda misina ağı ile ağın üzerinde 150 kilogram inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, kaçan kaçak avnın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.<br>Bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağı, 15 Nisan'da başladı. Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefali için konulan av yasağı 15 Temmuz'da sona erecek. Üremek için göç eder inci kefalinin neslini sürdürebilmek için verdiği bu mücadelede alınan önlemleri uyulması için jandarma ekipleri hem karadan hem havadan sıkı denetim yapıyor. İnci kefalinin geçiş güzergahları olan Van Gölü sahili ve dere yataklarında jandarma ekipleri tarafından 7/24 nöbet tutuluyor.<br>KAÇAK AVCILARA GÖZ AÇTIRILMIYOR<br>Van Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Kale Mevkiindeki Şamran kanalının Van Gölü'ne döküldüğü mansapta, kaçak balık avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bisikletiyle gelen bir kişinin Şamran kanalına attığı 150 metre uzunluğunda misina ağı ve bu ağır üzerinde 150 kilogram balık ele geçirdi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar da imha edildi. Kaçak balıkları avlayan kişi ise bisitletini dere kenarına bırakıp kaçtı.<br> DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-05-03 20:59:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.