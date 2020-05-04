Van'da yasağa uymayan 317 kişiye para cezası uygulandı

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Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği Van’da, yasağa uymayan 317 kişiye 911 bin 510 TL para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs salgını nedeniyle Van'ın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Kısıtlamanın ardından Van'da 30 Nisan günü 24.00 ile 3 Mayıs günü 24.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde yasağa uymayan 317 kişiye 911 bin 510 TL para cezası uygulandı.

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