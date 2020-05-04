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Van'da yasağa uymayan 317 kişiye para cezası uygulandı

İHA

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği Van'da, yasağa uymayan 317 kişiye 911 bin 510 TL para cezası uygulandı.

Van'da yasağa uymayan 317 kişiye para cezası uygulandı

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği Van’da, yasağa uymayan 317 kişiye 911 bin 510 TL para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığınca korona virüs salgını nedeniyle Van'ın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Kısıtlamanın ardından Van'da 30 Nisan günü 24.00 ile 3 Mayıs günü 24.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde yasağa uymayan 317 kişiye 911 bin 510 TL para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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