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Jandarma ekiplerinden gece yarısı operasyonu Jandarma ele geçirdiği 10 ton canlı balığı göle bırakırken, kaçak avda kullanılan tekne ve ağa el koydu

İHA

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avlanılan 10 ton canlı balık yeniden göle bırakılırken, ele geçirilen 350 metre manyat ağı ile fiber tekne yetkilere teslim edildi.

Jandarma ekiplerinden gece yarısı operasyonu Jandarma ele geçirdiği 10 ton canlı balığı göle bırakırken, kaçak avda kullanılan tekne ve ağa el koydu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avlanılan 10 ton canlı balık yeniden göle bırakılırken, ele geçirilen 350 metre manyat ağı ile fiber tekne yetkilere teslim edildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı, 15 Nisan15 Temmuz tarihleri arasında ilan edilen av yasağı döneminde kaçak avlanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Erciş Asayiş Bot Tim Komutanlığı ile Muradiye İlçesi Karahan Mahallesinde İnci kefali kaçak avlanması esnasında yapılan operasyon sonucunda 1 adet fiber kayık, 350 metre manyat tipi ağ, 10 ton canlı balık ile 200 kilogram ölü balık ele geçirildi. Ele geçirilen 10 ton canlı balık tekrar Van Gölü'ne bırakılırken, 350 metrelik manyat tipi ağ, 1 adet fiber kayık ile 200 kilogram ölü balık muhafaza altına alınarak, imha edilmek üzere Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

"İnci kefalinin bu dönemdeki en büyük düşmanı insanlar"
Konu ile açıklama yapan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, şuanda bulundukları noktanın Muradiye ilçesinden Van Gölü’ne dökülen en büyük akarsu olan Bendimahi Çayında olduklarını söyledi. Şuanda saatin 02.00 civarında olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Bendimahi Çayı komple inci kefaller ile dolmuş durumda. İnci kefalinin bu dönemdeki en büyük düşmanı insanlar. Büyük manyat tipi ağlarla beraber balığı avlıyorlar ve balık üremesini gerçekleştiremiyor. Bu akşam Erciş Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve aynı zamanda Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ile beraber burada büyük bir operasyon yapılarak yaklaşık 10 canlı balık canlı aklardan kurtarılarak tekrardan göle bırakıldı. Bu aslında Van Gölü’nden geçimini sağlayan 15 bin insanın ekmeğinin korunması demektir. Emeği geçen bütün ekiplere sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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