Karantina yurtlarında kalanlardan teşekkür mektubu

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Kazakistan'dan gelerek Covid19 tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarına yerleştirilen ve 14 günlük karantina süresinin ardından evlerine gönderilen vatandaşlar, sunulan imkanlardan ötürü herkese teşekkür ettikleri duygu dolu mektuplar yazdı.

Kazakistan'dan uçakla Van'a gelen ve yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Van Gençlik ve Spor İle Müdürlüğü'ne bağlı Süleyman Şah Öğrenci Yurduna yerleştirilenler, 14 günlük karantina sürecinin sonunda evlerine gönderiliyor. Yurtta kalan bazı vatandaşlar, bu süreçte duygularını anlatan birer mektup yazarak yurttaki yetkililere teslim etti.

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