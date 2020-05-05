Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü doğu kesimlerde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerimizde kuvvetli olacağı (2550 kg/m) tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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