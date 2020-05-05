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Van'da 4 mahalle karantinada; ihmalli bulunan muhtar görevden alındı

DHA

VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanlar nedeniyle Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de karantinaya alındı. Taziye kurulmasına izin veren Ortanca Mahalle Muhtarı Mehmet Nuri Yönten ise görevden alındı.  Merkez İpekyolu İlçesi´nin Ortanca Mahallesi'nde yapılan sağlık taramalarında 2 ayrı ailede 6 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunu üzerine mahallede kapsamlı bir tarama yapılırken, bu mahallede kurulan taziyeye katılan ve testleri pozitif çıkan kişilerle temas kuran kişilerin yaşadığı...

Van'da 4 mahalle karantinada; ihmalli bulunan muhtar görevden alındı

<br>VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanlar nedeniyle Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de karantinaya alındı. Taziye kurulmasına izin veren Ortanca Mahalle Muhtarı Mehmet Nuri Yönten ise görevden alındı. <br>Merkez İpekyolu İlçesi´nin Ortanca Mahallesi'nde yapılan sağlık taramalarında 2 ayrı ailede 6 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunu üzerine mahallede kapsamlı bir tarama yapılırken, bu mahallede kurulan taziyeye katılan ve testleri pozitif çıkan kişilerle temas kuran kişilerin yaşadığı Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleri de karantinaya alındı. Ortanca Mahallesi'nde yasağa rağmen taziye kurulmasına izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma kapsamında Muhtar Yönten, ihmalli olduğu gerekçesiyle görevden alındı. DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA<br>2020-05-05 18:49:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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