Van Gölü sahilinde 200 metre uzatma ağı ele geçirildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) VAN'ın Tuşba ilçesinde, Van Gölü sahilinde kaçak balık avlanmak için suya atılan 200 metrelik uzatma ağı ele geçirildi. Polisi görünce kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.<br>Van Gölü'ndeki tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu dönemde avlanması yasak olan inci kefali için jandarma, polis ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Kaçak avlananlara karşı ekipler, karadan ve havadan denetimlerini aralıksız sürdürüyor.<br>Tarım ve Orman Müdürlüğü ve polis ekipleri, dün gece Tuşba ilçesinde Van Gölü'nde kaçak balık avlanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan araştırmada, Akköprü Deresi'nin Van Gölü'ne döküldüğü alandaki iskele sahilinde kaçak balık avlanmak için 200 metre uzatma ağı ele geçirildi. Ağı atan kişiler polis ekiplerini görünce karanlıktan faydalanıp izini kaybettirdi.<br>Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken ele geçirilen ağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.<br>İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefalinin göç döneminde avlanmasının önüne geçmek için kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirtti. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-05-06 10:51:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.