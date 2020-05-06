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Tuşba Belediyesinden ‘Model Ceviz Bahçesi’ projesi

İHA

Van'ın Tuşba Belediyesinin kırsal mahallelerde oturan üreticilere ek bir gelir sağlamak amacıyla başlattığı 'Model Ceviz Bahçesi' projesi kapsamında düzenlenen törenle ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

Tuşba Belediyesinden ‘Model Ceviz Bahçesi’ projesi

Van’ın Tuşba Belediyesinin kırsal mahallelerde oturan üreticilere ek bir gelir sağlamak amacıyla başlattığı ‘Model Ceviz Bahçesi’ projesi kapsamında düzenlenen törenle ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.
Tuşba Belediyesi; kırsal mahallelerde yaşayan, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticilerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da her biri en az 5 dönüm olmak üzere kurulacak olan 20 adet ‘Model Ceviz Bahçesi’ projesinin ilki kapsamında fidanlar dikildi. Çobanoğlu Mahallesi’nde düzenlenen bir törenle ilk fidan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman tarafından toprak ile buluşturuldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı sosyal mesafe korunarak yapılan fidan dikiminde toplam 100 ceviz fidanı 5 dönümlük alana dikildi.
Burada bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, daha önceki yıllarda da Tuşba Belediyesi olarak vatandaşlara badem ve ceviz fidanı dağıttıklarını hatırlatarak, “Bu yılda her mahallemizde bir adet olmak üzere 20 mahallemizde her biri en az 5 dönüm olmak üzere kuracağımız 20 adet ‘Model Ceviz Bahçesi’ projesi için üreticilerimize 100’er fidan dağıtıyoruz. İlkini de Çobanoğlu Mahallemizde belirlediğimiz şartları yerine getiren Nusret Ertop isimli vatandaşımızın tarlasına diktik” dedi.
Tuşba’nın sanayi, eğitim ve turizmin yanı sıra bir tarım kenti olduğunu söyleyen Başkan Akman, bu yüzden tarım ve hayvancılığa dayalı projeleri çok önemsediklerini kaydetti. İlçede hayvancılığı yeniden ayağa kaldırmak için mahallelerin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı ile sürü sayısı, meraların topoğrafik yapısı, otlatma süresince su kaynağının kesilip kesilmediği gibi durumlar göz önüne alınarak hayata geçirilen ‘Su Suvatı Projesi’ ve yürütülen ‘Model Ceviz Bahçesi Projesi’ ile ilçe üreticinin gönlünde taht kuran Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Amacımız vatandaşlarımıza alternatif gelir kaynakları sağlamaktır. Vatandaşımız bir yanda tarım ve hayvancılık ile uğraşırken, bir yanda da birkaç yıl sonra meyve verecek olan bu ceviz ağaçları ile hem kendi bütçesine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetlerinin bu tür projelere büyük değer verdiğini de dile getiren Başkan Akman, “Hükümetimiz tarım ve hayvancılığa çok büyük önem veriyor. Çünkü hükümetimiz tarım ve hayvancılığında en az sanayi kadar önemli olduğunun bilincinden ve destekleri de bu çerçevede yapıyor” şeklinde konuştu.
Tuşba Belediyenin toplam 5 bin metrekare alana 100 adet fidan dikerek oluşturduğu ‘Model Ceviz Bahçesi’ kavuşan Nusret Ertop isimli üretici ise “Tuşba Belediyenin böyle bir projesinin olduğunu öğrendiğimde hemen başvurdum. Başvurumu kabul ederek bu güzelim araziye ilk fidanları diken Belediye Başkanımız Salih Akman ve ekibine teşekkür ederim” dedi.
2017 yılından beri her yıl düzenli olarak üreticilere ‘Model Ceviz Bahçesi’ kuran Tuşba Belediyesi, daha önce ilçenin 40 mahallesinde kurduğu 50 adet ‘Model Ceviz Bahçesi’ ile 5 bin adet ceviz ve badem fidanını toprakla buluşturarak üreticiye destek olmuştu.

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