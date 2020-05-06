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Taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 15 oldu

İHA

Van'ın İpekyolu ilçesinde taziye düzenlenen ve muhtarı görevden alınan mahalledeki korona virüs vaka sayısı 15 oldu.

Taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 15 oldu

Van’ın İpekyolu ilçesinde taziye düzenlenen ve muhtarı görevden alınan mahalledeki korona virüs vaka sayısı 15 oldu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi’nde 6 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonrası mahallede karantina uygulaması başlatıldığı belirtilerek, “Muhtar Mehmet Nuri Yönten de mahallede taziye kurulmasına izin verdiği için açılan soruşturma kapsamında İpekyolu Kaymakamlığı tarafından görevden alınmıştı. Korona virüs vakalarının tespit edilmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası, Ortanca Mahallesi’nde 9 kişinin daha korona virüs testi pozitif çıktı. Bununla birlikte Ortanca Mahallesi’nde vaka sayısı 15’e yükseldi” denildi.
Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi ile mahalleye bağlı Belliyurt mezrasında karantinanın bugün itibariyle sonlandırıldığı kaydedilen açıklamada, “Van’da şu anda 9 mahalle, 1 mezra, 5 sokak, 2 apartman (8 hane) karantina altında. Pandemi süresince toplam 38 bin vatandaşımız karantina altına alınmıştır. Karantinası tamamlananların dışında şu anda tedbir amaçlı 9 bin vatandaşımızın karantinası devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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