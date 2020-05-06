Van'da karantinaya alınan 4 mahallede sağlık taraması sürüyor(2)

<br>ORTANCA'DA VAKA SAYISI 15 OLDU<br>Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde 6 kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık ekiplerince başlatılan çalışmalarda mahalledeki 9 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Bununla birlikte Ortanca Mahallesi'nde vaka sayısı 15'e yükseldi.<br>Bu arada Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi ile mahalleye bağlı Belliyurt mezrasında uygulanan karantina süreci ise sona erdi. Van´da şu anda 9 mahalle, 1 mezra, 5 sokak, 2 apartman, (8 hane) karantina altında tutuluyor. Koronavirüs salgını sürecinde kent genelinde toplam 38 bin vatandaş karantinaya alınırken, karantinası tamamlananların dışında şu anda tedbir amaçlı 9 bin kişinin karantina süreci ise devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN<br>2020-05-06 14:57:13<br>
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