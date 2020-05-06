Van'da karantinaya alınan 4 mahallede sağlık taraması sürüyor(2)

<br>ORTANCA'DA VAKA SAYISI 15 OLDU<br>Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde 6 kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık ekiplerince başlatılan çalışmalarda mahalledeki 9 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Bununla birlikte Ortanca Mahallesi'nde vaka sayısı 15'e yükseldi.<br>Bu arada Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi ile mahalleye bağlı Belliyurt mezrasında uygulanan karantina süreci ise sona erdi. Van´da şu anda 9 mahalle, 1 mezra, 5 sokak, 2 apartman, (8 hane) karantina altında tutuluyor. Koronavirüs salgını sürecinde kent genelinde toplam 38 bin vatandaş karantinaya alınırken, karantinası tamamlananların dışında şu anda tedbir amaçlı 9 bin kişinin karantina süreci ise devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN<br>2020-05-06 14:57:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.