Erciş Belediyesi 10 bin ücretsiz maske dağıttı

Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?

Onları tanıdınız mı?

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<br>Barbaros KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara 10 bin adet ücretsiz maske dağıtıldı.<br>Erciş Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan taksicilere, minibüsçülere, marketlere, sanayi sitesi ile semt pazarı esnafına ve vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 bin maske dağıttı. Yapılan çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki taksi durakları, toplu taşıma alanları, market, semt pazarları, sanayi sitesi ve iş yerlerindeki denetimler ise sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barbaros KUL<br>2020-05-06 16:29:12<br>

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