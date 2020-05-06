Van'da koronadan ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?

Onları tanıdınız mı?

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Van'da korona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs tedavisi gören 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etti. Bununla birlikte korona virüsünden vefat edenlerin sayısı 7 oldu" denildi.

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