Van'ın işlek caddeleri trafiğe kontrollü açılıyor

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Van'da korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında yaya ve araç trafiğine kapatılan Cumhuriyet ve Maraş caddelerinin bugün itibariyle kontrollü olarak trafiğe açıldığı belirtildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında hıfzıssıhha kurulu kararıyla 10.04.2020 tarihinde yaya ve araç trafiğine kapatılan Cumhuriyet ve Maraş caddeleri bugün (07.05.2020) kontrollü olarak yaya ve araç trafiğine açıldı. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça caddelere çıkmaması, çıkacak vatandaşlarımızın da maskeli ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri virüsle mücadelemizde büyük önem arz etmektedir" denildi.

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