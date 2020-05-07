Hastane bahçesinde fidanlar nefes olacak Van’daki hastanede “Bugün Fidan Yarın Nefes” projesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Bugün Fidan Yarın Nefes” ve “Bu Benim Fidanım” projesi kapsamında hastane yerleşkesine fidan dikti.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetiminin başlattığı “Bu Benim Fidanım” projesi çerçevesinde ve Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı “Bugün Fidan Yarın Nefes” projesine destek vermek amacıyla fidan dikim programı düzenlendi. Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilen programda çok sayıda fidan toprakla buluştu.

İHA muhabirine konuşan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hastane olarak ‘Bu Benim Fidanım’ projesini başlattıklarını belirtti. Projeyi bir yıl önce planladıklarını ancak korona virüs nedeniyle ertelemek durumunda kaldıklarını ifade eden Başhekim Çelik, “Amacımız hastanenin kampüsü içerisindeki tüm alanları ağaçlandırmak. Kalite Destek Müdürlüğümüz organizasyonda bunu yapacağız. Bu anlamda birçok kurum da bize destek oluyor. Aynı zamanda çalışmamız Tarım ve Orman Bakanlığının sağlık çalışanları adına yaptığı projeye de denk geldi. Türkiye genelinde ‘Bir Fidan Bir Nefes’ projesine paralel olarak, biz de ‘Bu Benim Fidanım’ projesini başlatıyoruz” dedi.

Korona virüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ederek ağaçlandırma çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün ilk fidanlarımızı dikiyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ederek her çalışanımız belirlediği bir tarihte fidanını kendisi satın alıp daha önce hazırlanan yere dikecek. Geçen yıl Edremit Belediyesi bin 600 fidanı hastanemizin kolluk alanına dikmişti. Devamı olarak da bugün Van Büyükşehir Belediyemiz bize ağaç gönderdi. O ağaçları da şu an dikiyoruz.”

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