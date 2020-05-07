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Erciş Kaymakamlığından 610 aileye sıcak yemek

İHA

Van'ın Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren aşevi, Ramazan ayı boyunca 610 aileye sıcak yemek ulaştırıyor.

Erciş Kaymakamlığından 610 aileye sıcak yemek

Van’ın Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren aşevi, Ramazan ayı boyunca 610 aileye sıcak yemek ulaştırıyor.
Erciş Kaymakamlığının ilçedeki maddi durumu yetersiz vatandaşlara yardımları devam ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen yardımlar kapsamında aşevi tarafından Ramazan boyunca 610 aileye sıcak yemek ulaştırılıyor. Maddi durumu yetersiz ailelerin yanı sıra korona virüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan ve maddi durumu yetersiz olan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların da faydalandığı yardım kapsamında her gün iftardan önce 3 çeşit sıcak yemek sofralarda hazır bulunuyor.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sosyal devlet anlayışıyla her daim vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Her alanda halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Maddi durumu kötü olan ailelerimizi korumak ve gözetlemek durumundayız. Bu bizim dinimizde ve kültürümüzde vardır. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışı ile fakir fukaranın her zaman yanındayız. Bu bağlamda 2018 yılından itibaren hizmet veren aşevimizde Ramazandan önce 170 aileye sıcak yemek imkânı sunulmaktaydı. Ramazan ayı ile birlikte bu sayıyı daha da arttırıp 610 aileye, toplamda 3 bin 500 kişilik sıcak yemek iftardan önce sofralarında hazır olacak şekilde araçlarımızla vatandaşlarımızın evlerine kadar teslim edilmektedir. 2020 yılının başında Kızılay ile imzaladığımız protokol kapsamında ülkemizin en büyük yardım kuruluşu olan Kızılayın da desteğini almaya başladık. Şu an hali hazırda aşevimizde 15 vakıf çalışanımız, 16 Kızılay gönüllümüz ile birlikte hizmet vermekteyiz. Her gün aşevimizden çıkan 3 bin 500 kişilik sıcak yemeği en hızlı şekilde ailelerimize ulaştırmak için 8 adet aracımızla hizmet vermekteyiz. Ayrıca sadece iftar yemeği değil, Ramazanın başlangıcında bu ailelerimizin 1 aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde sahur kahvaltılıkları da evlerine kadar götürülüp teslim edilmiştir. Her daim halka hizmet Hakk’a hizmet anlayışı ile siz değerli halkımızın bizlere göstermiş olduğu güven ve samimi duyguların karşılığı olarak canı gönülden tüm enerjimle sizlere 7/24 hizmet ediyoruz. Rabbimden niyazım Ramazan ayının bereketinin sizlere sağlık ve huzur dolu günler getirmesini diliyorum. Her zaman halkımızın yanınızdayız. Sizlere hizmet bizim yaşam gayemiz. Siz değerli Ercişli hemşehrilime en içten dileklerimle sevgi ve saygılarımla sunuyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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