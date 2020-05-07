Van’da karantina süresi dolan 248 kişi daha evlerine uğurlandı

Umman’dan 14 gün önce tahliye edilen ve Van’daki yurda yerleştirilen 248 vatandaş daha karantina sürelerinin sona ermesinin ardından evlerine gönderildi.

Umman’dan Van’da getirilen 248 kişi, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı İmamı Şafii ile Süleyman Şah Yurt Müdürlüğünde misafir edildi. 14 günlük gözetim süreleri tamamlan kafile otobüslerle memleketlerine gönderildi. Karantina süresi bitenler, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, Kızılay ve polis ekiplerince uğurlandı. Vatandaşlar, yurttan ayrılmadan önce sağlık kontrolünden geçirildikten sonra seyahat izin belgesini alıp otobüslere binmeden önce çanta ve valizleri dezenfekte edildi. Otobüsler sırayla gidecekleri illere doğru hareket etti.

İşlemlerini tamamlayanlar otobüslere binerken, yurtta kaldıkları 14 günde kendilerine gösterilen ilgiden dolayı başta Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Osman Uçar, Yurt Müdürü Şeref Yıldız başta olmak üzere tüm personele teşekkür etti.



Yurtta doğum günü sürprizi

Karantina süresi dolan ve evine gitmeye hazırlanan Muhammet Yaşar, “Bizim için güzel bir anı oldu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, devletimize, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Osman Uçar'a, bize burada emek veren herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar bir de burada doğum günü kutladık. Benim için bir sürpriz oldu. Emeği geçen herekse teşekkür ediyorum” dedi.

Van Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara memleketlerine gittiklerinde dikmeleri için birer fidan hediye etti.

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