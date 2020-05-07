Çaldıran’da ‘Trafik Haftası’ etkinliği

Van’ın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekibi, ‘Trafik Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, korona virüs tedbirlerini uygulayarak sürücülere bilgilendirme amaçlı broşür dağıttı. Vatandaşların daha güvenli yolculuk yapmaları için "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" ve "Trafikte her yıl daha iyiye" sloganıyla uygulama gerçekleştiren jandarma ekipleri, sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmedi.

Etkinlikten dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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