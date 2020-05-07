Ercişli kadınlar maske ve tulum üretiyor

<br>Barbaros KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde, kadınlar tarafından günlük bin 500 maske ve tulum üretiliyor. <br>Koronavirüs salgınından korunmanın en etkili yollarından biri olan maske kullanımı kapsamında, Erciş´te yaşayan kadınlar da maske üretiyor. Erciş Kaymakamlığı´na bağlı Aile Sosyal Destek Merkezleri'nde çalışan kadınlar, maske ve tulum üretiyor. İlçedeki 6 ayrı merkezde günlük olarak üretilen toplam bin 500 adet maske ve 20 adet tulum, ilçedeki kurumlara dağıtılıyor.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barbaros KUL<br>2020-05-07 16:43:56<br>

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