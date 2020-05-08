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Van'ın caddelerini süsleyen çiçekler seralarda üretiliyor

DHA

Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu seralarda, kış aylarında yetiştirilen yaklaşık 600 bin çiçek, bahar aylarıyla birlikte cadde, sokak ve parkları süslemeye başladı.  Van'ın Süphan Mahallesi'nde, Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait son teknoloji ile donatılmış doğalgazlı seralarda süs bitkileri üretiliyor. Kışın eksi 20 derecede üretilen çiçekler bahar aylarıyla birlikte kentin cadde, sokak park ve bahçelerine renk katıyor. Seralarda özellikle Doğu Anadolu'nun soğuk iklimine uyumlu 12 çeşit çiçek yetiştiriliyor. Kışın yetiştirilen çiçekler ilkbaharın...

Van'ın caddelerini süsleyen çiçekler seralarda üretiliyor

<br>Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu seralarda, kış aylarında yetiştirilen yaklaşık 600 bin çiçek, bahar aylarıyla birlikte cadde, sokak ve parkları süslemeye başladı. <br>Van'ın Süphan Mahallesi'nde, Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait son teknoloji ile donatılmış doğalgazlı seralarda süs bitkileri üretiliyor. Kışın eksi 20 derecede üretilen çiçekler bahar aylarıyla birlikte kentin cadde, sokak park ve bahçelerine renk katıyor. Seralarda özellikle Doğu Anadolu'nun soğuk iklimine uyumlu 12 çeşit çiçek yetiştiriliyor. Kışın yetiştirilen çiçekler ilkbaharın gelmesiyle birlikte kentin değişik noktalarına dikiliyor. Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, 30 bin dönümden oluşan alanda 2 bin 500 metrekarelik kapalı alanlarında 5 seralarının olduğunu söyledi. <br>Seralarda yıllık 600 bin çiçek ürettiklerini anlatan Kaptanoğlu, "Burada park ve bahçeler için 12 çeşit çiçek üretimi yapılıyor. Yıllık 600 bin adet çiçek üretip mevcut park ve bahçelerimize, orta refüjlerimizde kullanıyoruz. Yani kendi çiçeklerimizi kendimiz üretiyoruz ve dışardan çiçek almıyoruz. Bu seralarda kendi iklimimize uyumlu çiçekler ve bir de güller yetiştiriyoruz. Ayrıca sonbaharda diktiğimiz yaklaşık 120 bin lale soğanı şu anda açmış durumda. Van bir lale şehrine dönüştü. Fakat lalenin ömrü az olduğu için bunların sökümlerini bir süre sonra gerçekleştirip yeni çiçekleri ekeceğiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Behçet DALMAZ<br>2020-05-08 08:30:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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