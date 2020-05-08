Çaldıran'da 1 kilo eroin ele geçirildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, arazide 1 kilo eroin ele geçirildi. <br>Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Çaldıran ilçesi Dayanc mezrasına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramada 1 kilo eroin ele geçirilirken, uyuşturucunun sahiplerinin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-05-08 10:03:34<br>
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