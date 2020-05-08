Çaldıran'da 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Çaldıran ilçesinde 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Kaşim Mahallesi’ne İran üzerinden kaçak sigara getirileceğine dair bilgi alındığı belirtilerek, “Alınan bilgi üzerine, Van İl Jandarma Komutanlığı ile Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince Kaşim Mahallesi’nde kaçak sigara getiren atlı gruba yapılan müdahale sonucunda toplam 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.

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