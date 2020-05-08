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Minik Irmak´a polislerden sürpriz doğum günü

DHA

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde yaşayan ve 3 ay önce annesini kaybeden 3 yaşındaki minik Irmak'ın doğum günü pastası, polisler tarafından getirildi. Baba Yunus Göral, ailesi ile birlikte büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.  İlçenin Van Yolu Caddesi'nde yaşayan Sıla Göral (15), 155'i arayarak, 3 yaşındaki kardeşi Irmak'a sürpriz yapmak istediğini, ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamadığını söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine polis ekipleri seferber oldu. Doğum günü pastasını alıp, süsleyen polisler, Göral ailesinin evine gelerek sürpriz yaptı.  Sıla,...

Minik Irmak´a polislerden sürpriz doğum günü

<br>Barbaros KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde yaşayan ve 3 ay önce annesini kaybeden 3 yaşındaki minik Irmak'ın doğum günü pastası, polisler tarafından getirildi. Baba Yunus Göral, ailesi ile birlikte büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. <br>İlçenin Van Yolu Caddesi'nde yaşayan Sıla Göral (15), 155'i arayarak, 3 yaşındaki kardeşi Irmak'a sürpriz yapmak istediğini, ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamadığını söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine polis ekipleri seferber oldu. Doğum günü pastasını alıp, süsleyen polisler, Göral ailesinin evine gelerek sürpriz yaptı. <br>Sıla, kardeşi Irmak ve ailesi büyük mutluluk yaşarken, 4 çocuk babası Yunus Göral, gelen polis ekiplerine teşekkür etti. Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kendilerine büyük mutluluk yaşattığını belirten Göral, "Polis arkadaşlarımızı yaşından dolayı dışarı çıkamayan ortanca kızım Sıla aramış. Onlar da kırmamışlar. Görevli polis kardeşlerimizin ellerinde pasta karşımızda görünce çok şaşırdık. Bizim için gerçekten büyük sürpriz oldu. Beyin kanaması nedeniyle 3 ay önce eşimi kaybettim. Bizim için biraz buruk bir kutlama oldu. Ben ve çocuklarımı yalnız bırakmayan, bizimle doğum günü kutlamasına katılan polislerimize çok teşekkür ediyorum" dediDHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barbaros KUL<br>2020-05-08 11:48:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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