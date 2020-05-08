Van'da, avlanması yasak olan 1 ton 200 kilo inci kefali ele geçirildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde Van Gölü kıyısında çuvallar içerisinde 1 ton 200 kilo inci kefali ele geçirildi. <br>Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanması yasak olan inci kefalini korumak için Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Erciş Jandarma ve İlçe Bot Komutanlığı ekipleri, Çelebibağ Madımak mevkisinde denetimlerde bulundu. Denetimlerde, Van Gölü'ne batırılmış 5 metre uzunluğunda sac tekne, tekne içerisinde yaklaşık 400 metre manyat ağ ile kıyıda ise çuvallar içerisinde 1 ton 200 kilo inci kefali ele geçirildi. Balıklar ve ağlar, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, bölgedeki denetimler ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-05-08 13:04:35<br>

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