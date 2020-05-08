Serada ürettiler, annelere hediye ettiler

<br>VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu Belediyesi, koronavirüs kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 10 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü için evleri ziyaret ederek, kendi ürettiği fesleğenleri dağıttı.<br>Kentin cadde, sokak, park ve bahçelerini renklendirmek amacıyla kurulan seralarda çiçek üretimi yapan İpekyolu Belediyesi, pazar günü kutlanacak olan kadınların 'Anneler Günü'nü de unutmadı. Belediye'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü, annelere hediye edilmek üzere, 'sevgiyi, rahatlığı ve huzuru' ifade eden, ilkbahar mevsiminden, sonbahar mevsiminin sonlarına kadar da yeşil kalabilen binlerce fesleğen çiçeği üretti. Üretilen çiçekler de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle 2 gün önceden annelere dağıtıldı. <br>İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, evleri ziyaret çiçekleri annelere hediye etti. Saksıda çiçek alan anneler büyük mutluluk yaşarken, Park ve Bahçeler Müdürü Yeşim Savu, dünyanın en güzel ve hiç solmayan tek çiçeğinin anneler olduğunu söyledi. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ise İpekyolu Belediyesi'ndeki tüm anneleri temsilen Belediyede çalışan 5 anneye fesleğen hediye etti. <br>Aslan, yaptığı açıklamada, "Çok değerli, çok kıymetli annelerimiz 10 Mayıs Anneler Günü´nüzü şimdiden tebrik ediyorum. Bizler `Dünyanın en güzel ve hiç solmayan çiçeği annedir´ sloganıyla sizlere kendi ellerimizle yetiştirdiğimiz fesleğenleri hediye ediyoruz. Binlerce adedini İpekyolu ilçemizde bulunan annelerimize ulaştırdık. İnşallah bu sıkıntılı süreci atlatır tekrardan sevgi dolu, şefkat dolu annelerimizin dizlerine başlarımızı koyabilir ve onlara sarılabiliriz. Hepinize saygılar sunuyor, Anneler Günü'nüzü kutluyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU<br>2020-05-08 14:47:50<br>

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