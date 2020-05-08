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Van'daki vaka sayısı arttı

DHA

Van'daki vaka sayısı arttı

<br>Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde, sağlık ekiplerince başlatılan çalışmalar sürerken vaka sayısı ise 51'e yükseldi. <br>Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, Van´ın sağlık durumu ve yapılması planlananlar masaya yatırıldı. Valilikte gerçekleştirilen toplantıda öncelikli olarak koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele ele alındı. Toplantıda konuşan Vali Bilmez, Van´da koronavirüs tedbirleri kapsamında çok iyi çalışmalar yürütüldüğünü, denetimlerin çok sıkı tutulduğunu, ancak bazı vatandaşların tedbirsiz ve sorumsuzca davranmalarının bu iyi gidişatı engellediğini söyledi. Vali Bimez şöyle konuştu: <br>"Koronavirüsle mücadele kapsamında başta hastanelerimiz, sağlık çalışanlarımız ve diğer kurumlarımız iyi bir koordinasyon içerisinde başarılı çalışmalar yürüttü. Ancak özellikle bazı vatandaşlarımızın sorumsuzca davranmaları mücadelemizi zora soktu. Son olarak Ortanca Mahallesi'nde yasak olmasına rağmen vatandaşlar taziye kurdu. Taziye bağlantılı koronavirüs testi pozitif çıkan vaka sayımız da kısa sürede 51´e yükseldi. Bu vakalar toplum sağlığımızı tehdit eder hale geldi. Bundan dolayı normalleşme süreci için atacağımız adımları ötelemek zorunda kalacağız. Bu vatandaşlarımız sadece kendi sağlıklarını değil, toplumun sağlığını da tehlikeye atıyorlar. Biz bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Taziye kuran, mevlit okutmak için bir araya gelenleri 155 polis ve 156 jandarma hatlarımıza bildirsinler."<br>Toplantı, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer,  Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sebahattin Çelik, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, Erciş Devlet Hastanesi Başhekimi Suat Altın ve Kamu Hastaneleri Birliği Daire Başkanı Adem Erginoğuz´un Van´ın genel sağlık durumu ve koronavirüs pandemisi ile ilgili görüşlerini bildirmesiyle sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU<br>2020-05-08 16:35:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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