İpekyolu’nda kangren haline gelen yollar tek tek açılıyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, yeni sezonda ilçe genelinde yeni yol açma ve genişletme çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2020 yılında ilçenin birçok noktasında adeta kangren haline gelmiş alanlardaki yeni imar yollarını açarak ilçe halkının hizmetine sunuyor. İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yapılan imar planları çerçevesinde ilçe genelinde yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Van’ın merkezi kabul edilen İpekyolu’nda ulaşım ağını rahatlatacak çalışmalara Halilağa Mahallesi’nden başlandı. Ekipler Eski Kale Caddesi Zambak Süys 1. Çıkmaz Sokak üzerinde bulunan noktalarda 10 metre genişliğinde bin 700 metre uzunluğunda yeni yol açma çalışmalarını bitirdi.

Yol açma çalışmalarını bizzat yerinde inceleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Arkadaşlarımızın yeni yol açma çalışmalarını ziyaret edelim istedik. Yapılan çalışmalardan ziyadesiyle memnun oldum. Şu an Halilağa Mahallemizdeyiz. Yaklaşık 2 kilometreye yakın yol çalışmamız var. Yeni yol açma ve yol genişletme çalışmaları ilçemizin dört beş noktasında eş zamanlı olarak devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 4 kilometrelik yol açtık. Bununda vatandaşımıza ve umuma en büyük hizmet olduğunu değerlendiriyor ve çalışmalarımızın kararlı bir şekilde devam edeceğini paylaşmak istiyorum. İnşallah bunun kıymetini ve faydasını vatandaşlarımız, yollarımız tam standartlarına kavuştuktan sonra ziyadesiyle görecekler. Ben tekrar Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve mahalle muhtarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yıllardır kangrenleşmiş yol açma çalışmaları ile alakalı Fen İşleri Müdürlüğünün üzerine düşen vazifeyi yapması gayet memnuniyet vericidir. İnşallah Van Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz neticesinde Şabaniye Mahallesi’nin altından 30 metre genişliğinde yol açılmasıyla ilgili bu sene ayrıca bir çalışmamız daha olacak. Açılacak bu cadde ile Kale Yolu Caddesi ve İskele Caddesi birleştirilecek. Yapılacak bu çalışmalar ile ilimizin ve ilçemizin trafiğinin büyük ölçüde rahatlatılması planlanmaktadır. Hizmetlerimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Halilağa Mahalle Muhtarı Mehmet Ogün de, yapılan hizmetten dolayı İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a teşekkür ederek, “Açılmamış yollarımız vardı. Belediye ekipleri tarafından şimdi açılıyor. Mahallemiz sakinleri adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Halilağa Mahalle sakinleri ise yeni açılan yolun yaşamlarını kolaylaştıracağını ifade ederek, İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a yapılan hizmetten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

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