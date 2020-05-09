Van'da 101 kilo eroin ele geçirildi

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<br>Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 101 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı. <br>Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda poşetler içerisinde 101 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.<br>Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN<br>2020-05-09 10:00:12<br>

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