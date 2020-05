Baharın gelişiyle coşan Muradiye Şelalesi salgın nedeniyle boş kaldı

<br>Behçet DALMAZGülay KUYUCU/MURADİYE (Van), (DHA)VAN'da doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerine görsel şölen sunan Muradiye Şelalesi, bu bahar koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçi ağırlayamıyor. İşletmecilik yapan Nihat Yaşar, kalabalık olması için yazı bekliyorduk, ama insana hasret kaldık" dedi.<br>Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi, kışın donmuş haliyle, bahar aylarında ise coşkulu akan suyuyla ziyaretçileri karşılıyor. Geçen yıllarda Muradiye Belediyesi'nce de hayata geçirilen 4,5 milyon TL'lik proje ile şelalenin etrafı yenilendi. Şelalenin daha rahat izlenmesi için seyir terasları yapılırken, ayrıca yürüyüş yolları, aydınlatma park alanları gibi birçok yenilik yapıldı. Projenin amacı ise gelen konukların burada daha fazla zaman geçirmelerini sağlamak. Şelale, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere, her mevsim doyumsuz bir manzara sunuyor. <br>İNSANLARA HASRET KALDIK<br>Kışın yoğun kar yağışının ardından şelale bahar aylarıyla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Yaklaşık 20 metre yüksekliğinde gürül gürül akan şelale, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı. Şelalede işletmecilik yapan Nihat Yaşar, bu yıl kışın da ziyaretçilerinin çok olduğunu belirterek, "Hastalıkla birlikte kimse gelmedi. Her yıl burası çok dolu oluyordu. Şu anda biz de mağdur olduk. Kışın da çok kalabalıktı. Biz de yazı bekliyorduk daha çok kalabalık olsun diye. Ama şu anda kimse yok ve insanlara hasret kaldık" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van / Muradiye Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU<br>2020-05-09 10:30:03<br>

