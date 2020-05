Başkan Akman’ın, ‘Anneler günü’ mesajı

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, anne sevgisini alan bir çocuğun tüm kötülüklerden uzak durarak çevresiyle barışık bir hayat sürdüğünü belirterek, “Bu nedenle annelerimize eğitimden sağlığa her alanda ne kadar iyi imkanlar sağlarsak, o kadar güçlü nesiller yetiştirebiliriz” dedi.

Anneler günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, çocuğu, dünyaya gözlerini ilk açtığı anda itibaren sarıp sarmalayan, hayata hazırlayan annenin, sevgisi, şefkati ve sıcaklığıyla da her zaman aile hayatının birleştirici unsuru olduğunu söyledi. Başkan Akman, “Anne, hayatımıza hayat veren, cana can katan, bizlere hayatı öğreten, bizlerin kişiliğini yoğuran, geleceğe hazırlayandır. Çocukları söz konusu olduğunda hiç bir zorluktan yılmayan, onların mutluluğu, sağlığı ve en iyi şekilde yetişmesi için hayatları boyunca mücadele eden annelerimiz ailenin temel direği, güçlü yarınların kurucularıdır” dedi.

Anne sevgisini alan bir çocuk tüm kötülüklerden uzak durarak çevresiyle barışık bir hayat sürdüğünü, bu nedenle annelere eğitimden sağlığa her alanda ne kadar iyi imkanlar sağlanırsa o kadar güçlü nesiller yetiştirileceğini vurgulayan Başkan Akman, “Annelerimiz huzurluysa, toplum huzurludur, annelerimiz mutluysa, toplum mutludur. Annelerimiz güvendeyse, toplum güvendedir. Son 2 aydır tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de çok ciddi sağlık sorununa neden olan korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle baş tacımız olan annelerimizin özgürlüklerini biraz kısıtladık. Ancak unutmamalıdır ki tüm çaba ve gayretlerimiz, değerli çınarlarımızın sağlığını düşündüğümüz içindir. Hayatımızın her aşamasında ihtiyaç duyduğumuz büyüklerimiz mecburi kalmadıkça dışarı çıkmasınlar. Hükümetimizin ve sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleri ve çabası sonucu Allah’a şükürler olsun Avrupa ülkelerine göre çok güzel bir tablo ile gün geçtikçe insanlığı çaresiz bırakan bu virüs belasında kurtuluyoruz. Bu salgında birçok annemizi ve birçok annemiz ise evladını kaybettiğini unutmamalıyız” şeklinde konuştu.

Tuşba Belediyesi olarak en az bir evlat kadar sevgi ve şevkata ihtiyacı olan bu ceviz fidanlarının ancak bir annenin ellerinde büyüyeceği düşüncesiyle ‘Anneler Günü’ hediyesi olarak dağıttıklarını anlatan Başkan Akman, “Bu yetiştireceğiniz fidanların meyvesinde belki sizler yararlanmayacaksınız. Ancak yetiştireceğiniz, fidanlar koca ağaçlara dönüşerek evlatlarınız için meyve verecektir. O yüzden yeni Türkiye’nin anahtarı annelerimizdir. Ömürlerini ailelerine adayan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden başta yüreklerine evlat ateşi düşmüş, evlat acısını tatmış, ‘Vatan Sağ Olsun’ diyerek bağrına taş basmış şehit ve gazilerimizin cefakar anaları ile Covid19 ile mücadele eden kahraman sağlık çalışanı annelerin ‘Anneler Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.