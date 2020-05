Tuşba Belediyesi’nden annelere sürpriz ‘Anneler günü’ hediye

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bu yıl yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle ‘Anneler günü’ kutlama etkinliği düzenleyemeyince evlerinde ziyaret ederek ceviz ve çam fidanı hediye etti.

Tuşba Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda anneleri unutmadı. Her yıl düzenlediği çeşitli etkinliklerle ‘Anneler Günü’nü kutlayan Tuşba Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle kutlama geleneğini de değiştirdi. Alınan tedbirler nedeniyle toplu kutlama etkinliği yerine Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, anneleri tek tek evlerinde ziyaret ederek ceviz ve çam fidanı hediye etti. Her yıl gerçekleştirdikleri ‘Anneler Günü’ etkinliklerini bu yıl yapamadıklarını ancak anneleri de unutmadıklarını dile getiren Başkan Akman, ‘Anneler Günü’ dolayısıyla annelere verilebilecekleri hediyenin çok özel olması gerektiği düşüncesiyle ceviz ve çam fidanı dağıttıklarını kaydetti. Gelecek nesillere yeşil bir dünyayı ancak annelerin bırakabileceğini söyleyen Başkan Akman, “Anneler bizim her şeyimiz. ‘Anneler Günü’ dolayısıyla annelerimize çok özel bir hediye vermek istedik. Ceviz ve çam hediye ettik. Bu verdiğimiz hediye fidanlar inşallah toprakla buluşturularak gelecek nesillere daha yeşil bir Tuşba bırakmış oluruz” dedi.

Anneler Günü’nü bu yılda unutmayan ve kendilerini evlerinde ziyaret ederek ceviz ve çam fidanı veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’a teşekkür eden anneler ise bu yıl yaşanan yeni tip korona virüs (Covid19) salgını da etkisiyle zaman zaman da duygu dolu anlar yaşadılar.

