Vanlı yetim çocuklara yemek ikramı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vanlı yetim çocuklara yemek ikramı

İHA

Van İlim Yayma Cemiyeti ve İHH İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi tarafından Dünya Yetimler Günü dolaysıyla 150 aileye yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Vanlı yetim çocuklara yemek ikramı

Van İlim Yayma Cemiyeti ve İHH İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi tarafından Dünya Yetimler Günü dolaysıyla 150 aileye yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.
İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesi ve İHH İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi desteğiyle 150 aileye yemek dağıtımında bulunarak özellikle yetim çocukların yüzü güldürülüyor. Konuya ilişkin konuşan İlim Yayma Cemiyeti Van Şube Başkanı Avukat Zahir Soğanda, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla bir program düzenlediklerini belirtti. Bu çerçevede birçok aileye ulaşarak evlerine yemek götürdüklerini ifade eden Soğanda, “Van’da bulunan 800 yetim insanımızı tespit ederek çalışmalarımızı başlattık. Yetim kardeşlerimize sıcak yemek dağıtacağız. Temel amacımız burada Dünya Yetimler Gününde bir farkındalık oluşturmak ve Müslümanlarımızı yetimlerimize sahip çıkmaya teşvik etmektir. İkinci amacımız ise şehrimizde bulunan yetimlerimizi tespit ederek ufakta olsa bir destekte bulunmak ve onları sevindirmektir. Hayırsever üyelerimizle ve İHH Van Şubesiyle böyle bir çalışmaya imza attık. Sosyal mesafe kurallarına uyarak, yaklaşık 150 ailemize giderek sıcak yemekleri takdim edeceğiz. Bütün insanlarımızın yetimlerimize sahip çıkmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gürpınar'da yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Gürpınar'da yol yapım çalışmaları sürüyor
Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
YEREL HABERLER Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e ...
Ortanca Mahallesinde vaka sayısı 75’e yükseldi
YEREL HABERLER Ortanca Mahallesinde vaka sayısı 75’e yükseldi
VAN ESOB Başkanı İsa Berge’nin 'Anneler günü' mesajı
YEREL HABERLER VAN ESOB Başkanı İsa Berge’nin 'Anneler günü' mesajı
Tuşba Belediyesi’nden annelere sürpriz ‘Anneler günü’ hediye
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi’nden annelere sürpriz ‘Anneler günü’ ...
Başkan Akman’ın, ‘Anneler günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’ın, ‘Anneler günü’ mesajı
Berber ve kuaförler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Berber ve kuaförler dezenfekte edildi
İkamette 101 kilo gram eroin ele geçirildi Polis, ele geçirdiği eroin paketlerini “EvdeKalVan” yazarak vatandaşa da sosyal mesaj verdi
YEREL HABERLER İkamette 101 kilo gram eroin ele geçirildi Polis, ele ...
Baharın gelişiyle coşan Muradiye Şelalesi salgın nedeniyle boş kaldı
YEREL HABERLER Baharın gelişiyle coşan Muradiye Şelalesi salgın ...
Van'da 101 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 101 kilo eroin ele geçirildi
Sanatçı Aydın Taksim’de leğende yıkandı Taksim Anıtı önünde bir leğenin içine smokinle giren Aydın, yanında getirdiği su dolu kovayla başını sabunlayıp su israfına dikkat çekti
YEREL HABERLER Sanatçı Aydın Taksim’de leğende yıkandı Taksim Anıtı ...
İpekyolu’nda kangren haline gelen yollar tek tek açılıyor
YEREL HABERLER İpekyolu’nda kangren haline gelen yollar tek tek ...
Van'daki vaka sayısı arttı
YEREL HABERLER Van'daki vaka sayısı arttı
Van’ın genel sağlık durumu ve korona virüs mücadelesi değerlendirildi
YEREL HABERLER Van’ın genel sağlık durumu ve korona virüs mücadelesi ...
Serada ürettiler, annelere hediye ettiler
YEREL HABERLER Serada ürettiler, annelere hediye ettiler
İpekyolu Belediyesinden annelere çiçek
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden annelere çiçek
Van Büyükşehir Belediyesi 5 ilçenin çöp sorununu bitiriyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi 5 ilçenin çöp sorununu ...
Van'da, avlanması yasak olan 1 ton 200 kilo inci kefali ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, avlanması yasak olan 1 ton 200 kilo inci ...
Babaları cezaevinde olan ikizlere sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Babaları cezaevinde olan ikizlere sürpriz doğum günü
Minik Irmak´a polislerden sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Minik Irmak´a polislerden sürpriz doğum günü
Müdür Sünnetçioğlu’ndan “Evde Kal, Hareketsiz Kalma” önerisi
YEREL HABERLER Müdür Sünnetçioğlu’ndan “Evde Kal, Hareketsiz Kalma” ...
Evden çıkamayınca, Sağlık Bakanı Koca ve eşine yün çorap ördü
YEREL HABERLER Evden çıkamayınca, Sağlık Bakanı Koca ve eşine yün ...
Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti
Kur’an kursu öğreticisinden ‘Durma Sende İnfaka Sarıl’ kampanyası
YEREL HABERLER Kur’an kursu öğreticisinden ‘Durma Sende İnfaka ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X