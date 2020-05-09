Başkan Sabırlı'dan ‘Anneler Günü’ mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, “Ayakları altına cennet vaat edilen en değerlilerimiz annelerimizin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü kutluyorum. 365 gün onlar başımızın tacılar. Ahirete göç etmiş tüm annelere de Allah’tan rahmet, şifa bekleyen tüm annelerimize Rabbimden de sağlık sıhhat diliyorum. Dünyaya gözümüzü açtığımızda ilk onları gördük, ilk onlar ninni söyledi kulaklarımıza, ilk öğretmenimiz onlar oldu. Şefkati, merhameti, sevmeyi ve sevilmeyi onlardan öğrendik. Peygamber Efendimiz diyor ki; 'Annene hizmet et, çünkü cennet annenin ayakları altındadır.' Yani cennete açılan kapıdır anneler. Anneler mutluysa aile mutludur. Anneler mutluysa şehir mutlu, ülke mutludur. Anneler mutluysa insanlık mutludur. Anneleri en mutlu edecek hediye; sizin sağlığınızdır, sağlıklı kalmanızdır. O nedenle kısıtlamalara mutlaka uyun, evde kalın. Sokağa çıkmak zorunda kaldığınızda ise sosyal mesafeyi korumaya dikkat edin. Maskenizi takmayı da unutmayın. Ben başta annem ve eşim olmak üzere tüm annelerimizle sağlıklı, huzurlu, mutluluk dolu günlerde buluşmayı diliyorum. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun, ellerinizden öpüyorum, dualarınızı bizden eksik etmeyin” dedi.

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