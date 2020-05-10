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Başkan Berge’den Van halkına çağrı VAN ESOB Başkanı İsa Berge: “Bir an önce normalleşe istiyorsak maske, sosyal mesafe ve tüm kurallara uyalım”

İHA

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, korona virüs salgınına karşı önemli uyarılarda bulundu.

Başkan Berge’den Van halkına çağrı VAN ESOB Başkanı İsa Berge: “Bir an önce normalleşe istiyorsak maske, sosyal mesafe ve tüm kurallara uyalım”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, korona virüs salgınına karşı önemli uyarılarda bulundu.
Van’da korona virüs salgınının uzak mahallelerden artık şehir merkezindeki mahallelerine kadar ulaştığına dikkat çeken Berge, başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere tüm vatandaşlara kurallara uyma çağrısında bulundu. Başkan Berge, “Valimiz Mehmet Emin Bilmez ve Emniyet Müdürümüz Ali Karabağ, korona virüs sürecinde zamanında aldıkları tedbirler sayesinde İran’daki salgın tehlikesinin Van’ımıza ulaşmasını engellemişlerdir. Ayrıca Van’da çok sayıda İranlı vatandaşın bulunmasına rağmen doğru ve yerinde kararlar alınarak virüsün şehrimizde yaygınlaşması önlenmiştir. Bu demektir ki valimiz ve emniyet teşkilatımız üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Bize düşen, Van halkına düşen şudur ki lütfen ama lütfen kurallara riayet edelim. Bu güzel ve gayretli çalışmalara destek olalım ve çabaları boşa çıkarmayalım. Bu anlamda gerekli duyarlılığı fazlasıyla gösteren Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e ve Emniyet Müdürümüz Ali Karabağ’a teşekkür ediyoruz. Başta sağlıkçılarımız olmak üzere, emniyet teşkilatımızda görev alan polislerimize, tüm kamu çalışanlarına ve bu zorlu süreçte görev yapan devlet görevlilerine teşekkür ediyoruz. Valimiz Mehmet Emin Bilmez’in, biz STK ve meslek odalarının talebini dikkate alarak Cumhuriyet ve Maraş caddelerini yaya ve araç trafiğine açması kıymetlidir. Esnaf ve sanatkarımız, halkımız ve şehrimizin ekonomisi için bu caddelerin açılması önemlidir, ancak suistimal edilmemelidir. Özellikle Cumhuriyet Caddesi, volta caddesi değildir. Hele ki böyle bir süreçte vatandaşlarımızı gereken duyarlılığı göstermeye davet ediyorum. Sağlıkçılarımız canını dişine takmış korona virüs ile bizim sağlığımız için mücadele ederken, yeni vakalara sebep olmamamız gerekiyor. Zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayalım, çıkılması durumunda ise kesinlikle maske takalım ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Maskenin usulüne uygun olarak takılması gerekiyor ve bu çok önemli. Mutlaka ve mutlaka maskeli olarak hizmet vermesi gereken esnaf ve sanatkarımız iş yerlerinde gerekli sayıdan fazla müşteri tutmamalıdır. Müşteri sırasıyla alınarak çıkan müşterinin yerine yeni müşteri alınmalıdır, böylece insan yoğunluğunun önüne geçilecektir. Esnaf ve sanatkarımız asla maskesiz kalmamalıdır, maske temini konusunda da artık bir sıkıntı kalmamıştır. Maske satışı artık serbesttir ve esnafımız maske tedariğini kendisi sağlamalıdır. Eğer gerekli kurallara uymazsak Türkiye genelinde birçok ilde normalleşme baş gösterecekken Van’da normalleşme beklemeyelim, tam aksine daha fazla sıkı tedbirler bekleyelim. Örneğin Van için seyahat ve sokağa çıkma yasağı devam eder. Herkesin büyük sıkıntılar yaşadığı bu zorlu süreç bitmez. Eğer her anlamda bir an önce normale dönmek istiyorsak, ‘bana bir şey olmaz’ anlayışından kurtulmalıyız. Van’da da hayatın normale dönmesini istiyorsak, herkesin yeniden eski günlerinde olduğu gibi sağlıklı günlere kavuşmasını istiyorsak, herkesin işinde gücünde olduğu bir Van istiyorsak, okulların açıldığı bir Van istiyorsak, korona virüsten kaynaklı yeni işsizliklerin yaşanmasını istemiyorsak, korona virüsünün daha çok insana bulaşmasını istemiyorsak, yakınlarımızın bu virüsten can vermesini istemiyorsak lütfen kurallara uyalım. Hem Van hem de ülkemizin korona virüs salgınından kurtulması için devletmillet el ele verip üzerimize düşeni yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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