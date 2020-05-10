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Türkiye’nin en yaşlı annesi Emine nineye sürpriz ziyaret

İHA

Van'ın Edremit Belediyesi görevlileri, Türkiye'nin en yaşlı annesi olan 122 yaşındaki Emine Baytar'ı Anneler Günü'nde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Türkiye’nin en yaşlı annesi Emine nineye sürpriz ziyaret

Van’ın Edremit Belediyesi görevlileri, Türkiye'nin en yaşlı annesi olan 122 yaşındaki Emine Baytar’ı Anneler Günü'nde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.
Edremit ilçesine bağlı Andaç Mahallesi’nde yaşayan 80 torun ve 5 çocuk annesi 122 yaşındaki Emine Baytar, bu ‘Anneler Günü’nde de unutulmadı. Belediye ekiplerine daha önce yatak takımı talebinde bulunun Emine nineye sürpriz ziyaret gerçekleştirildi. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan ve jandarma ekipleri, Emine nineye yatak takımı ve çeşitli hediyeler takdim ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

“Emine annemiz ve Nene Hatunlarımız varoluş sebeplerimizdendir”
Emine nineyle yapılan sohbetin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı İsmail Say, Türkiye’nin en yaşlı annesinin Anneler Günü’nü kutlamak için Andaç Mahallesi’ne geldiklerini belirtti. Emine nineye bir sürpriz yaparak gününü kutladıklarını ifade eden Say, “Annelerimiz şefkatin, merhametin ve bizim var oluş sebebimizdir. Bu alamda anneler sadece bir gün değil, 365 gün hatırlanmalıdır. Annelerimiz sadece bizim değil, tüm dünyanın kahrını çekiyorlar. Biz temsili de olsa onların günlerini kutluyoruz. Emine annemiz ve Nene Hatunlarımız varoluş sebeplerimizdendir. Belediye olarak annelerimizin maddi ve manevi taleplerini karşılamaya hazırız” dedi.
Emine ninenin oğlu Farız Baytar ise Kafkas doğumlu annesinin 122 yaşında olduğunu söyledi. Annesinin süt ve et ürünleriyle beslendiğini dile getiren Baytar, annesinin yatak takımı isteğinin olduğunu ve Edremit Belediyesinin bu talebi yerine getirdiğini kaydetti. Baytar, yaşlı annesinin talebini karşılayan Belediye Başkanı Say’a ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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