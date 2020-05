122 yaşındaki Emine nineye, Anneler Günü hediyesi

<br>Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, jandarma ekipleriyle birlikte ilçeye bağlı Andaç Mahallesi'nde yaşayan 122 yaşındaki Emine Baytar'ı evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Başkan Say, günün anısına Emine nineye, yatak takımı hediye etti.<br>Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele çalışmaları kapsamında illerde valilik, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.<br>KAFKASYA DOĞUMLU EMİNE NİNE DİLE KOLAY 122 YAŞINDA<br>Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Anneler Günü vesilesiyle, ilçeye bağlı Andaç Mahallesi'nde yaşayan 122 yaşındaki Emine Baytar'ı ziyaret etti. Başkan Say, Andaç Mahallesi'nde 65 yaşındaki oğlu Faris Baytar, gelini ve torunlarıyla yaşayan, nüfus cüzdanı bilgilerine göre 1898 Kafkas doğumlu Emine Baytar'ı evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Say, günün anısına Emine nineye yatak takımı hediye etti. Jandarma ekipleri de Emine nineye çiçek ve çeşitli hediyeler verirken, Başkan Say, yanına gelen çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye etti.<br>'GAYET SAĞLIKLI'<br>Emine nine ile Kürtçe sohbet edip, kaç yaşında olduğunu soran Say, "Daha önce jandarma komutanımızla ziyeret ettiğimiz Emine annemiz 122 yaşında.O zaman bir ihtiyacın var mı diye sormuştuk. O da uzun yıllardır bir yatak baza isteği olduğunu bize söyledi. Biz de ona Anneler Günü hediyesi olarak sürpriz yaptık. Bugün gününü kutladık. Emine annemiz de gayet sağlıklı. Halini hatrını sorduk. Neler istediğini sorduk. İnşallah bu şekilde çalışmalarımız ve diyaloglarımız devam edecek"dedi. Emine nine de Kürtçe olarak başkana ziyaret için teşekkür edip, mutlu olduğunu söyledi.<br>5 ÇOCUĞU VE 80 TORUNU VAR<br>Oğlu Faris Baştar ise, "Annemin 5 çocuğu ve 80'e yakın torunu var. Gayet sağlıklı. Süt, yoğurt ve etle besleniyor. Şu an sağlık sorunu yok. Anneme yatak takımı hediye eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve beraberinde gelen jandarma ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.<br> DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan<br>2020-05-10 13:53:08<br>

