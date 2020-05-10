Van Emniyet Müdürlüğünden ‘Evlat Nöbeti’ tutan annelere sürpriz

Van Emniyet Müdürlüğü, Anneler Günü dolayısıyla Diyarbakır’da HDP önünde ‘Evlat Nöbeti’ tutan ve Van’da ikamet eden 2 anneye sürpriz kutlama yaptı.

Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetler Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan ve Edremit ile Gürpınar ilçelerinde ikamet eden 2 anneyi ziyaret etti. Polisleri karşılarında gören anneler şaşkınlıklarını gizleyemezken, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Polisler, annelerin gününü kutlayarak çiçek, kolonya, maske, eldiven ve başörtüsü hediye ettiler.

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